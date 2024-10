Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-10-2024 ore 10:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità manifestazione in centro questa mattina in Piazza Santi Apostoli fino alle 13 a protestare sono i lavoratori del settore dell’automobile possibili ripercussioni per la viabilità tra via Cesare Battisti a Piazza Venezia nel corso della mattina su Piazza Pio XI per una problema al manto stradale è chiuso il tratto di strada all’altezza di via Satolli da via Gregorio VII a via Barone i veicoli in arrivo da piazza di Villa Carpegna da via Leone XIII non possono proseguire da quel tratto di strada verso via Anastasio II divieto di transito anche in via vilfredo Pareto per la presenza di alberi sulla carreggiata divieto in via Gomenizza per la manto stradale danneggiato tra via di Villa Madama e via novenio Bucchi e infine chiuso un tratto di via Wolf Ferrari per lavori tra via coronaro e via Basse In ...