Gqitalia.it - Timex sta per mettere in vendita un orologio a meno di un euro

(Di venerdì 25 ottobre 2024)ha fornito per quasi due secoli al pubblico degli acquirenti di orologi un punto di accesso ineguagliabile al collezionismo. Fondata nel 1854 come Waterbury Clock Company, l'azienda americana ha iniziato a produrre modelli come lo Yankee pocket watch, venduto alla principesca cifra di 1 dollaro. Sebbene i suoi prodotti non siano mai stati di fascia alta, la loro convenienza ha permesso a innumerevoli persone di possedere un segnatempo senza spendere una fortuna. Circa 170 anni dopo,sta mettendo i suoi prezzi in una macchina del tempo per vendere il suo Waterbury a un solo dollaro americano. Tantissime cose sono cambiate da quando la Waterbury Clock Company ha aperto il suo negozio a Waterbury, nel Connecticut.è ora di proprietà diGroup B.V, una holding olandese, ma ha ancora sede nel Connecticut.