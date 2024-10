The Beast di Bertrand Bonello arriva finalmente al cinema: ecco il trailer italiano del film (Di venerdì 25 ottobre 2024) Annunciata la data d'uscita nei cinema italiani del film interpretato da Léa Seydoux e George MacKay, nuovo lavoro di uno dei più interessanti e visionari registi contemporanei. ecco il trailer di The Beast. Comingsoon.it - The Beast di Bertrand Bonello arriva finalmente al cinema: ecco il trailer italiano del film Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Annunciata la data d'uscita neiitaliani delinterpretato da Léa Seydoux e George MacKay, nuovo lavoro di uno dei più interessanti e visionari registi contemporanei.ildi The

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vincent Lindon e Bertrand Bonello ospiti a France Odeon, il programma completo - La Coppa Volpi Vincent Lindon, la proiezione di The Beast introdotta da Bertrand Bonello e l'omaggio ad Alain Delon tra gli eventi più attesi, a Firenze dal 29 ottobre al 2 novembre. (movieplayer.it)

Il Trailer Ufficiale Italiano del Film di Bertrand Bonello con Léa Seydoux e George MacKay - HD - Il Trailer Ufficiale Italiano del Film di Bertrand Bonello con Léa Seydoux e George MacKay - HD - The Beast video film trailer ufficiale cinema americano italiano in uscita clip inedite scena dietro l ... (comingsoon.it)

‘Do Patti’ movie review: Kriti Sanon, Kajol struggle to power this thriller on domestic abuse - Attempting to follow the flowchart of being engaging and meaningful, director Shashanka Chaturvedi loses his grip on the crime thriller ... (thehindu.com)

France Odeon: Un festival di cinema francese con grandi ospiti a Firenze - Questo film, che sarà distribuito nei cinema a partire dal 5 dicembre ... dove presenterà il suo recente lavoro “The Beast“, con la talentuosa Léa Seydoux nel ruolo principale. In seguito, sarà ... (ecodelcinema.com)