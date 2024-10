Studente di 15 anni muore in scooter mentre va a scuola: si è scontrato con un’auto a Castelfranco Veneto (Di venerdì 25 ottobre 2024) Succede nella mattinata di venerdì 25 ottobre a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Un 15enne, di nome Kevin, viaggiava sulla sua Vespa. Poi lo scontro con l'auto. A nulla sono serviti i soccorsi. Fanpage.it - Studente di 15 anni muore in scooter mentre va a scuola: si è scontrato con un’auto a Castelfranco Veneto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Succede nella mattinata di venerdì 25 ottobre a, in provincia di Treviso. Un 15enne, di nome Kevin, viaggiava sulla sua Vespa. Poi lo scontro con l'auto. A nulla sono serviti i soccorsi.

Auto contro scooter - ragazzo di 15 anni muore mentre va a scuola : la tragedia a Castelfranco Veneto - CASTELFRANCO - Grave incidente questa mattina, venerdì 25 ottobre, sulle strade di Castelfranco. Attorno alle 8 un'auto e uno scooter si sono scontrati in via Sile, all'altezza... (Ilmessaggero.it)

