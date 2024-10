Nerdpool.it - Star Wars: il nuovo film con Daisy Ridley perde lo sceneggiatore

(Di venerdì 25 ottobre 2024) C’è un’altra perturbazione nella Forza. LoSteven Knight ha lasciato il set deldi “” che seguirà la Rey didopo gli eventi di “: The Rise of Skywalker” del 2019. Nel marzo 2023, Variety aveva riportato in esclusiva che Knight aveva firmato per il progetto, sostituendo gli sceneggiatori originali Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson. La Lucassta parlando attivamente con potenziali scrittori per la storia, che si dice racconti gli sforzi di Rey per avviare una nuova Accademia Jedi, ma il ritardo probabilmente significa che la produzione non inizierà almeno fino al 2025. Sharmeen Obaid-Chinoy è ancora impegnata nella regia del, che sarebbe il suo debutto nel lungometraggio; in precedenza ha diretto gli episodi della serie Disney+ “Ms. Marvel” dopo aver vinto due volte l’Oscar per il miglior cortometraggio documentario.