Serie A1 tennis: domenica inizia il girone di ritorno, terza gara consecutiva in casa per il team maschile (Di venerdì 25 ottobre 2024) Entra nelle fasi calde il campionato maschile e femminile di Serie A1 che inizia il proprio giro di boa con la prima giornata del girone di ritorno. Il team maschile giocherà la terza gara consecutiva davanti al proprio pubblico prima delle trasferte di Ravenna e Santa Margherita Ligure del 3 e

Volley - Rossopomodoro : scatta la Serie B maschile - palermitani contro la debuttante Scalia - E' tutto pronto in casa Rossopomodoro Volo Palermo per il debutto nel campionato di Serie B maschile di volley (girone H). Domenica 27, alle ore 17,30, il sestetto biancoverde comincerà la sua avventura al Palatenda Nino Roccazzella di Sciacca ... (Palermotoday.it)

Campionato maschile Serie A1 di rugby : Petrarca Rugby vs Parabiago Rugby - Nonostante l'avvio lento nel Campionato di Rugby Serie A1 2024/2025, ecco la seconda partita casalinga della Regular Season. Il Petrarca Rugby di Serie A1 incontra a Padova domenica 27 ottobre 2024 alle ore 14:30 allo Stadio M. Geremia, in via G. ... (Padovaoggi.it)

Campionato maschile Serie a Elite di Rugby : Petrarca Rugby vs Valorugby Emilia - Continua il Campionato di Rugby Serie A Elite 2024/2025, con la seconda partita casalinga della Regular Season. Il Petrarca Rugby, primo in classifica a punteggio pieno, incontra a Padova sabato 26 ottobre 2024 alle ore 16, sempre allo Stadio M. ... (Padovaoggi.it)

Serie A2 maschile : Brindisi attende il Circolo della Stampa di Torino - BRINDISI - Domenica 20 ottobre, i campi del Circolo Tennis Brindisi saranno teatro di un emozionante incontro di tennis valido per il campionato a squadre di Serie A2 Maschile. La squadra di casa del Ct Brindisi si confronterà con il prestigioso ... (Brindisireport.it)