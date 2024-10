Sci alpino, Brignone e Bassino vogliono partire forte a Soelden. Sfida lanciata a Shiffrin e Gut-Behrami (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tutto pronto a Soelden per il consueto appuntamento di inizio stagione per la Coppa del Mondo di sci alpino. In campo femminile ci sarà sicuramente grande battaglia, visto che sono molte le atlete che possono ambire all’acuto nella prima stagione. L’anno passato a vincere fu Lara Gut-Behrami, che si presenta anche da detentrice della sfera di cristallo sia generale sia di specialità, ma la stessa svizzera ha dichiarato di non sentirsi ancora al 100% dopo un ultimo mese di preparazione decisamente complicato e in cui ha avuto numerosi problemi. Il grado di principale favorita passa allora nelle mani di Mikaela Shffrin. L’americana, che vanta due vittorie sul Rettenbach nel 2014 e poi nel 2021, sarà al cancelletto di partenza in ottima forma e sicuramente con l’obiettivo di centrare il primo successo stagionale. Oasport.it - Sci alpino, Brignone e Bassino vogliono partire forte a Soelden. Sfida lanciata a Shiffrin e Gut-Behrami Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tutto pronto aper il consueto appuntamento di inizio stagione per la Coppa del Mondo di sci. In campo femminile ci sarà sicuramente grande battaglia, visto che sono molte le atlete che possono ambire all’acuto nella prima stagione. L’anno passato a vincere fu Lara Gut-, che si presenta anche da detentrice della sfera di cristallo sia generale sia di specialità, ma la stessa svizzera ha dichiarato di non sentirsi ancora al 100% dopo un ultimo mese di preparazione decisamente complicato e in cui ha avuto numerosi problemi. Il grado di principale favorita passa allora nelle mani di Mikaela Shffrin. L’americana, che vanta due vittorie sul Rettenbach nel 2014 e poi nel 2021, sarà al cancelletto di partenza in ottima forma e sicuramente con l’obiettivo di centrare il primo successo stagionale.

