Scarichi illegali, sequestrati due autolavaggi: gravi irregolarità ambientali scoperte

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Chieti -di Lanciano chiusi perabusivi e gestione illecita dei rifiuti speciali: operazione congiunta dei Carabinieri Forestali e del NIL di Pescara. Duedi Lanciano sono stati posti sotto sequestro dai Carabinieri Forestali di Lanciano e dal NIPAAF del gruppo di Chieti, a seguito di controlli accurati in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Pescara. Le attività, sprovviste delle autorizzazioni necessarie, sono state bloccate perviolazioni delle normative. Nel corso delle indagini, i militari hanno scoperto una gestione irregolare dei rifiuti speciali, sia pericolosi che non, prodotti all'interno delle strutture e non correttamente smaltiti.