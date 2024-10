Sainz sulle piste favorevoli o meno alla Ferrari: “In Messico possiamo far bene, in Qatar faticheremo” (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Ferrari a caccia di conferme. La scuderia di Maranello si presenta ai nastri di partenza del 20° week end del Mondiale 2024 di F1 con la voglia di replicare dopo aver trionfato ad Austin. In Texas, la doppietta realizzata dal monegasco Charles Leclerc e dallo spagnolo Carlos Sainz non faceva parte delle aspettative e nel prossimo appuntamento in Messico non ci si vuol fermare. Una pista molto particolare quella messicana, a oltre 2000 metri d’altezza e quindi con condizioni diverse da quelle normale. La densità dell’aria diversa ha dei riflessi sugli assetti aerodinamici, in quanto il fenomeno della minimizzazione della resistenza all’avanzamento è assai spiccato. Pertanto, si dovrà girare con un set-up carico per non avere problemi di instabilità sulla macchina. Le squadre dovranno lavorare alacremente per trovare la messa a punto ideale. Oasport.it - Sainz sulle piste favorevoli o meno alla Ferrari: “In Messico possiamo far bene, in Qatar faticheremo” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Laa caccia di conferme. La scuderia di Maranello si presenta ai nastri di partenza del 20° week end del Mondiale 2024 di F1 con la voglia di replicare dopo aver trionfato ad Austin. In Texas, la doppietta realizzata dal monegasco Charles Leclerc e dallo spagnolo Carlosnon faceva parte delle aspettative e nel prossimo appuntamento innon ci si vuol fermare. Una pista molto particolare quella messicana, a oltre 2000 metri d’altezza e quindi con condizioni diverse da quelle normale. La densità dell’aria diversa ha dei riflessi sugli assetti aerodinamici, in quanto il fenodella minimizzazione della resistenza all’avanzamento è assai spiccato. Pertanto, si dovrà girare con un set-up carico per non avere problemi di instabilità sulla macchina. Le squadre dovranno lavorare alacremente per trovare la messa a punto ideale.

