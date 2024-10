Sacchi di scarti tessili. Scoperto il giro d’affari. Sequestrati beni e conti (Di venerdì 25 ottobre 2024) scarti tessili pagati a peso d’oro. Un giro d’affari che avrebbe fruttato negli anni centinaia di migliaia di euro. Un fiume di rifiuti che dalle aziende del distretto pratese sarebbe stato sversato nelle piana di Pistoia, ma anche nelle province di Prato e Firenze: ben cinque le tonnellate sequestrate. Un’attività, quella dello smaltimento illecito degli scarti industriali, che sarebbe andata avanti dal 2017. A scoprire il traffico è stata il capillare lavoro della Divisone Anticrimine della Questura di Pistoia. Al centro del traffico di rifiuti ci sarebbe un 40enne di origine africana, residente a Pistoia, già noto alle forze dell’ordine, che si sarebbe servito collaboratori e prestanome per la gestione dei suoi affari, persone che sono state identificate e denunciate. Un’organizzazione che contava anche su un parco mezzi: una ventina, tra furgoni e autoarticolati. Lanazione.it - Sacchi di scarti tessili. Scoperto il giro d’affari. Sequestrati beni e conti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)pagati a peso d’oro. Unche avrebbe fruttato negli anni centinaia di migliaia di euro. Un fiume di rifiuti che dalle aziende del distretto pratese sarebbe stato sversato nelle piana di Pistoia, ma anche nelle province di Prato e Firenze: ben cinque le tonnellate sequestrate. Un’attività, quella dello smaltimento illecito degliindustriali, che sarebbe andata avanti dal 2017. A scoprire il traffico è stata il capillare lavoro della Divisone Anticrimine della Questura di Pistoia. Al centro del traffico di rifiuti ci sarebbe un 40enne di origine africana, residente a Pistoia, già noto alle forze dell’ordine, che si sarebbe servito collaboratori e prestanome per la gestione dei suoi affari, persone che sono state identificate e denunciate. Un’organizzazione che contava anche su un parco mezzi: una ventina, tra furgoni e autoarticolati.

