.com - Roberto Mancini non è più ct dell’Arabia Saudita, accordo per risoluzione contratto

Leggi tutta la notizia su .com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ora è ufficiale:non è più il ctha lasciato l’incarico di allenatore della nazionaledi comunedopo poco più di un anno, come ha annunciato la Saudi Arabian FA in un post su X. “Il Consiglio di Amministrazione della Federazione calcisticae il commissario tecnico della nazionale,, hanno raggiunto oggi uncongiunto, che prevede la fine del rapporto contrattuale”, spiega la federcalcio. “Al-Majaloul ringrazia il Sig.augurandogli ogni bene. Buona fortuna per la sua carriera”. Il Consiglio di Amministrazione conferma che il nome del prossimo allenatore della Nazionale verrà reso noto nei prossimi giorni dopo la conclusione definitiva ed ufficiale della procedura contrattuale.