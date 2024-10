Ricoverato in codice giallo rider investito in bicicletta (Di venerdì 25 ottobre 2024) Travolto da un’auto, un rider in bicicletta è rimasto ferito ed è stato poi trasportato in ospedale, in codice giallo. L’allarme è scattato alle 10.30 di ieri in via Del Tecchione, nella zona industriale di San Giuliano. Secondo una dinamica ora in fase di accertamento, l’auto, un’utilitaria in arrivo da una via laterale, ha colpito la bicicletta elettrica del fattorino 27enne, che in quel momento stava percorrendo la strada principale. Dopo l’urto, l’automobilista si è fermato. Ricevute le prime cure, il rider è stato trasportato al Policlinico di Milano da un’ambulanza della Croce bianca di Paullo. Sul luogo dell’incidente sono rimasti, per i rilievi, gli agenti della polizia locale di San Giuliano. Ilgiorno.it - Ricoverato in codice giallo rider investito in bicicletta Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Travolto da un’auto, uninè rimasto ferito ed è stato poi trasportato in ospedale, in. L’allarme è scattato alle 10.30 di ieri in via Del Tecchione, nella zona industriale di San Giuliano. Secondo una dinamica ora in fase di accertamento, l’auto, un’utilitaria in arrivo da una via laterale, ha colpito laelettrica del fattorino 27enne, che in quel momento stava percorrendo la strada principale. Dopo l’urto, l’automobilista si è fermato. Ricevute le prime cure, ilè stato trasportato al Policlinico di Milano da un’ambulanza della Croce bianca di Paullo. Sul luogo dell’incidente sono rimasti, per i rilievi, gli agenti della polizia locale di San Giuliano.

