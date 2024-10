Referendum Moldova Ue, emigrati nei Paesi europei e negli Usa decisivi per il "sì", in patria maggioranza anti-europeista (Di venerdì 25 ottobre 2024) I voti dei cittadini moldavi che vivono all'estero sono stati decisivi per far sì che il Referendum passasse, mentre in patria è la maggioranza è stata anti-europeista L'esito del Referendum per la Moldova nell'Ue lo sappiamo: il "sì" ha vinto con il 50,3%. Una percentuale che mostra chiaro c Ilgiornaleditalia.it - Referendum Moldova Ue, emigrati nei Paesi europei e negli Usa decisivi per il "sì", in patria maggioranza anti-europeista Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) I voti dei cittadini moldavi che vivono all'estero sono statiper far sì che ilpassasse, mentre inè laè statasta L'esito delper lanell'Ue lo sappiamo: il "sì" ha vinto con il 50,3%. Una percentuale che mostra chiaro c

