Reazione a Catena Marco Liorni conduce con Pino Insegno | anticipazioni

(Di venerdì 25 ottobre 2024)torna alla conduzione dima solo per una puntata! Il conduttore affiancheràper concludere l'edizione del game show che prevede il Torneo dei Campioni 2024. Da venerdì 25 ottobre a sabato 2 novembre, su Rai1, va in scena la sfida tra le squadre più forti delle ultime due stagioni del programma, condotto quest'anno da. Il vero colpo di scena arriva con la partecipazione di, che torna in veste di co-conduttore per la fase finale del torneo. Il Torneo dei Campioni aprevede la partecipazione di cinque squadre che si sono distinte durante la stagione 2024 per il montepremi vinto e la qualità delle loro prestazioni. A queste si aggiungono le cinque squadre più performanti della stagione 2023, rendendo la competizione ancora più intensa e affascinante.