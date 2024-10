Raid israeliano nel sud della Striscia | 28 morti La protezione civile di Gaza | Strage nel campo profughi di Jabalia | 150 tra uccisi e feriti

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Non si fermano iisraeliani sulladi. Al Jazeera afferma che 28 persone sono morte in un bombardamento a Khan Yunis, nel Sud dell’enclave palestinese. Secondo l’agenzia palestinese Wafa, i caccia d’Israele hanno bombardato una casa nell’area di al-Manara. Ieri, giovedì 24 ottobre, altre 18 persone erano state uccise e decine di altre ferite in un attacco su un’ex scuola diventata rifugio per sfollati neldi Nuseirat (al centro). A detta delle forze di difesa israeliane (Idf) nel complesso scolastico si nascondeva «un gruppo di agenti di Hamas». Ladi: «Un massacro» Ladiha definito gli attacchi israeliani delle ultime ore «un massacro di massa».