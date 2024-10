Bubinoblog - RAI: CONVOCATO D’URGENZA IL DIRETTORE CORSINI. LO SDEGNO DI LA7, USIGRAI E OPPOSIZIONI

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’Amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi haquesta mattina ildell’Approfondimento Paoloper le vergognose parole rivolte a Formigli. Dopo le vergognose frasi contro Corrado Formigli, definito “infame” e il pesante attacco alla squadra giornalistica di Piazzapulita, l’ad Rai ha espresso “il proprio disappunto per l’episodio”. Inoltre ha dato mandato alle Direzioni competenti di valutare eventuali elementi sotto il profilo disciplinare in riferimento a quanto andato in onda ieri sera nella trasmissione Piazzapulita”. Lo annuncia una nota di Viale Mazzini. “Lascio ai telespettatori ma anche alla Rai di valutare se questi termini siano degni di un altissimo dirigente di una televisione pubblica pagata da tutti i cittadini, compreso il sottoscritto”, è stato il commento di Formigli in studio.