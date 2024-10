Quante posizioni guadagna Lucia Bronzetti nel ranking WTA? Balzo a Guangzhou. E se vince ancora… (Di venerdì 25 ottobre 2024) Settimana molto positiva in Cina per Lucia Bronzetti, che ha vinto tre partite consecutive approdando in semifinale al WTA 250 di Guangzhou 2024. Dopo aver sconfitto nell’ordine l’armena Elina Avanesyan, la rumena Jaqueline Cristian e la cinese Wang Xiyu, la nostro portacolori sfiderà domani la statunitense Caroline Dolehide con in palio un posto in finale. Si profila dunque una buona occasione per la 25enne romagnola, che sta provando a risalire la china dopo una stagione meno convincente rispetto all’ultimo biennio. Bronzetti, numero 84 del ranking WTA, si è già garantita il ritorno tra le prime 80 al mondo (ad oggi è virtualmente n.76, ma rischia di perdere al massimo un paio di posizioni) ma a questo punto vuole continuare la sua scalata. Oasport.it - Quante posizioni guadagna Lucia Bronzetti nel ranking WTA? Balzo a Guangzhou. E se vince ancora… Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Settimana molto positiva in Cina per, che ha vinto tre partite consecutive approdando in semifinale al250 di2024. Dopo aver sconfitto nell’ordine l’armena Elina Avanesyan, la rumena Jaqueline Cristian e la cinese Wang Xiyu, la nostro portacolori sfiderà domani la statunitense Caroline Dolehide con in palio un posto in finale. Si profila dunque una buona occasione per la 25enne romagnola, che sta provando a risalire la china dopo una stagione meno connte rispetto all’ultimo biennio., numero 84 del, si è già garantita il ritorno tra le prime 80 al mondo (ad oggi è virtualmente n.76, ma rischia di perdere al massimo un paio di) ma a questo punto vuole continuare la sua scalata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Wta Guangzhou - Lucia Bronzetti accede in semifinale - Lucia Bronzetti si qualifica per la semifinale del ‘Guangzhou Open‘. L’azzurra ha battuto in due set Wang Xiyu con il punteggio di 6-4, 6-1, centrando la seconda semifinale della sua stagione dove ad attenderla ci sarà l’americana Caroline ... (Lapresse.it)

WTA Guangzhou - Lucia Bronzetti in semifinale! Battuta una menomata Wang in due set - Lucia Bronzetti si qualifica per la semifinale del WTA 250 di Guangzhou! La romagnola resiste nel primo set e dilaga nel secondo: battuta Wang Xiyu con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e trentacinque minuti di gioco. La cinese è apparsa in ... (Oasport.it)

WTA Guangzhou - Lucia Bronzetti maratoneta! Sconfitta Cristian in due set durissimi : è ai quarti - Lucia Bronzetti batte per la prima volta in carriera Jaqueline Cristian! La tennista romagnola vince con il punteggio di 7-6(5) 6-4 la rumena al secondo turno del WTA 250 di Guangzhou e troverà ai quarti una tra Wei Sijia e Wang Xiyu. Due ore e ... (Oasport.it)

Wta Guangzhou 2024 - Lucia Bronzetti vola ai quarti : sfatato il tabù Cristian - Lucia Bronzetti batte per la prima volta in carriera Jaqueline Cristian e approda ai quarti del WTA 250 di Guangzhou. Una bella affermazione da parte della tennista italiana, che dopo aver eliminato dal torneo la testa di serie n°4 Avanesyan, ... (Sportface.it)