Produzione di cereali L’allarme della Cia | Il settore è ormai in caduta libera

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ladeiin Maremma è in crisi e i numeri relativi alla coltivazione di grano duro lo testimoniano.è stato lanciato dalla Confederazione Italiana Agricoltori (Cia). Negli ultimi anni la situazionecoltura in Italia ha mostrato una forte flessione, con dati allarmanti sia a livello nazionale che in Maremma, dove in alcune zone si stima che quasi il 50% dei terreni non venga più coltivato a causa dei costi elevati e delle condizioni climatiche sfavorevoli. Solo nel 2022 in Provincia di Grosseto gli ettari non coltivati sono stati 14mila. Una crisi di cui si è molto dibattuto durante il convegno grossetano "Innovare e rafforzare la filiera per dare il giusto valore e remunerazione allacola" a cui hanno partecipato numerosi agricoltori, dirigenti Cia regionali e tecnici di