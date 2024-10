Processo Turetta, Elena Cecchettin: "Non andrò per non rivivere tutto" (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Oggi e lunedì 28 ottobre non sarò presente in aula per prendermi cura di me stessa. Sono più di 11 mesi che continuo ad avere incubi, la mia salute mentale e quella fisica hanno risentito". Così la sorella di Giulia Cecchettin, Elena, sulle sue storie Instagram. "Sarebbe per me una fonte di stress enorme e dovrei rivivere nuovamente tutto quello che ho provato a novembre dell’anno scorso". Oggi si è tenuta l’udienza che ha visto il femminicida Filippo Turetta in aula a Venezia. Presente il papà di Giulia, Gino Cecchettin. Tg24.sky.it - Processo Turetta, Elena Cecchettin: "Non andrò per non rivivere tutto" Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Oggi e lunedì 28 ottobre non sarò presente in aula per prendermi cura di me stessa. Sono più di 11 mesi che continuo ad avere incubi, la mia salute mentale e quella fisica hanno risentito". Così la sorella di Giulia, sulle sue storie Instagram. "Sarebbe per me una fonte di stress enorme e dovreinuovamentequello che ho provato a novembre dell’anno scorso". Oggi si è tenuta l’udienza che ha visto il femminicida Filippoin aula a Venezia. Presente il papà di Giulia, Gino

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio Giulia Cecchettin - la sorella Elena assente in aula : “Devo tutelare la mia salute fisica e mentale” - Omicidio Giulia Cecchettin, la sorella Elena assente in aula Elena Cecchettin non ha preso parte alla seconda udienza del processo per l’omicidio della sorella Giulia, dove l’ex fidanzato di quest’ultima, Filippo Turetta, è imputato per omicidio ... (Tpi.it)

Filippo Turetta a processo - in aula Gino Cecchettin - non Elena che posta queste parole - È il giorno di Filippo Turetta, ascoltato per la prima volta nel processo per la morte della ex fidanzata Giulia Cecchettin, nel novembre del 2023. Il ventiduenne ha lasciato per la prima volta il carcere di Verona, dove si trova dopo l’arresto per ... (News.robadadonne.it)

Giulia Cecchettin - la sorella Elena non va al processo : “Non sarò in aula - non me la sento” - “Oggi e lunedì non sarò presente in aula, non per disinteresse; ma per prendermi cura di me stessa”. Lo scrive in una storia su Instagram Elena Cecchettin, sorella di Giulia, uccisa nel novembre 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta, in aula per ... (Lapresse.it)

Femminicidio Giulia Cecchettin - la sorella Elena sui social : «Non sarò in aula oggi - da 11 mesi ho incubi» - È iniziata da poco la nuova udienza del processo per il femminicidio di Giulia Cecchettin. L’imputato Filippo Turetta risponderà oggi – venerdì, 25 ottobre – e per la prima volta alle domande di accusa, difesa e diritti civili. Nell’aula della ... (Open.online)