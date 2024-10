Predator: l’anno prossimo uscirà un film segreto e non sarà Badlands (Di venerdì 25 ottobre 2024) Predator: l’anno prossimo uscirà un film segreto e non sarà Badlands Sembra che il Predator non abbia un dispositivo di occultamento solo nei film, ma si nasconde anche nel programma di uscite del 2025. Oltre a Badlands, il già annunciato sequel del successo a sorpresa del 2022 Prey, l’anno prossimo è in arrivo un secondo film di Predator dal regista Dan Trachtenberg. Il capo dei 20th Century Studios Steve Asbell ha rivelato l’esistenza del film in una nuova intervista con The Hollywood Reporter. Asbell ha rivelato che sulla scia del successo critico e commerciale di Prey, il regista Trachtenberg si è seduto a tavolino con lo studio e ha esposto altri film di Predator che avrebbe voluto realizzare, idee che Asbell descrive come “davvero folli, ma davvero belle”. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)une nonSembra che ilnon abbia un dispositivo di occultamento solo nei, ma si nasconde anche nel programma di uscite del 2025. Oltre a, il già annunciato sequel del successo a sorpresa del 2022 Prey,è in arrivo un secondodidal regista Dan Trachtenberg. Il capo dei 20th Century Studios Steve Asbell ha rivelato l’esistenza delin una nuova intervista con The Hollywood Reporter. Asbell ha rivelato che sulla scia del successo critico e commerciale di Prey, il regista Trachtenberg si è seduto a tavolino con lo studio e ha esposto altridiche avrebbe voluto realizzare, idee che Asbell descrive come “davvero folli, ma davvero belle”.

