Pochi giorni dopo l'annuncio della seconda gravidanza, l'attrice calcato il primo red carpet per il documentario Zurawski v Texas con un accenno della dolce attesa (Di venerdì 25 ottobre 2024) Pochi giorni dopo l'annuncio della nuova gravidanza, Jennifer Lawrence ha calcato il primo red carpet con il pancione. E lo ha fatto per presentare in anteprima a Los Angeles Zurawski v Texas, documentario sugli effetti che le leggi contro l'aborto hanno in Texas da lei prodotto con il contributo di Hillary Clinton. Jennifer Lawrence ai Golden Globe: «Se non vinco, vado via».

Francesco Spano - dimissioni da capo di gabinetto di Giuli dopo 10 giorni : ricca consulenza al marito al Maxxi - L’inchiesta ruoterebbe intorno al Maxxi, di cui Spano faceva parte fino a poco tempo fa. Giuli: "Barbarico clima di mostrificazione" Francesco Spano ha rassegnato le dimissioni. Il capo di gabinetto di Giuli nominato appena 10 giorni fa ha preso ... (Ilgiornaleditalia.it)

Quando serve il certificato medico per il rientro a scuola e dopo quanti giorni di assenza - In molte regioni italiane non è più obbligatorio presentare il certificato medico per ottenere la riammissione dei bambini a lezioni dopo 5 o più giorni d'assenza. Esistono però delle eccezioni e i pediatri invitano comunque a non forzare mai i ... (Fanpage.it)

Porto - c'è l'accordo : sciopero revocato dopo 8 giorni - Dopo 8 giorni di sciopero ininterrotto, è arrivato l'accordo tra i lavoratori "articolo 17" della Nclp del Porto di Venezia e l'Autorità portuale, che dieci giorni fa aveva pubblicato un bando giudicato contenente punti contestati dai sindacati in ... (Veneziatoday.it)

Maica Benedicto lascia il Grande Fratello dopo due giorni - La concorrente spagnola ha lasciato il reality italiano dopo un breve soggiorno Leggi tutto Il ritorno di Maica Benedicto: un’esperienza lampo al Grande Fratello su Donne Magazine. (Donnemagazine.it)