Piazza Sant'Egidio in città vecchia: per i turisti ma anche per i cittadini un biglietto da visita da rivedere

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoNella centralissimadi, location di prima grandezza e d’apertura alla, da qualche tempo sede provvisoria del mercato del pesce, ci appare una visione che potrebbe essere di certo migliorata: rifiuti, scarti del pescato, gusci di frutti di mare, un pò di disordine. Tutto alla mercè di insetti e gabbiani predatori. Uno spettacolo quotidiano che si offre alla vista di passanti,: undadaproprio “non in linea” con unache intende cambiare. Che intende ragionare in modo diverso. In modo innovativo. Unache vorrebbe ambìre a diventare unaca.