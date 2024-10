Pattinaggio pista lunga, Arianna Fontana settima in Germania nei 3000 metri. Tripletta azzurra nei 5000 (Di venerdì 25 ottobre 2024) C’era grande curiosità e oggi Arianna Fontana ha gareggiato, come da lei annunciato, nella pista lunga. L’azzurra, l’atleta italiana più medagliata della storia alle Olimpiadi invernali, con 11 podi nello short track, ha chiuso al settimo posto in 4:14.25 nei 3000 metri sul ghiaccio tedesco della ‘Max Aichner Arena’ di Inzell, dove ha avuto luogo l’International Invitation Race. Prima di lei altre due italiane: Francesca Lollobrigida, seconda in 4:05.93 alle spalle dell’intramontabile slovacca Martina Sablikova (4:03.60), ed Alice Marletti (4:13.40), sesta. A completare il podio è stata invece la belga Sandrine Tas (4:08.57). Nei 5000 metri maschili arriva la Tripletta per l’Italia con Davide Ghiotto che si impone in 6.10,82 davanti a Michele Malfatti (6:19.76) ed Andrea Giovannini (6:23.33). Quinto e sesto Daniele Di Stefano (6:25.01) e Riccardo Lorello (6:26.61). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) C’era grande curiosità e oggiha gareggiato, come da lei annunciato, nella. L’, l’atleta italiana più medagliata della storia alle Olimpiadi invernali, con 11 podi nello short track, ha chiuso al settimo posto in 4:14.25 neisul ghiaccio tedesco della ‘Max Aichner Arena’ di Inzell, dove ha avuto luogo l’International Invitation Race. Prima di lei altre due italiane: Francesca Lollobrigida, seconda in 4:05.93 alle spalle dell’intramontabile slovacca Martina Sablikova (4:03.60), ed Alice Marletti (4:13.40), sesta. A completare il podio è stata invece la belga Sandrine Tas (4:08.57). Neimaschili arriva laper l’Italia con Davide Ghiotto che si impone in 6.10,82 davanti a Michele Malfatti (6:19.76) ed Andrea Giovannini (6:23.33). Quinto e sesto Daniele Di Stefano (6:25.01) e Riccardo Lorello (6:26.61).

