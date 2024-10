Omicidio Molè, chi è la donna che ha fatto incastrare i killer: “Mi hanno violentata e minacciata” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Svolta nel caso dell’Omicidio di Cristiano Molè e della gambizzazione del suo amico Massimiliano Pacchiarotti grazie alla testimonianza di una donna, vittima delle stesse persone che ha contribuito a far arrestare. I tre accusati – Manuel Severa, Marco Casamatta e Simone Di Matteo – sono individui ben noti nei quartieri romani di Trullo e Corviale, facenti parte di un gruppo criminale che utilizza violenza e intimidazioni per controllare le proprie attività.Leggi anche: Omicidio di Cristiano Molè a Roma, arrestato il presunto killer: fermato in un ristorante, casa piena di armi La donna ha raccontato di essersi inizialmente avvicinata a Severa per risolvere un problema legato a una somma di denaro che le era dovuta. Da quel momento, si è ritrovata coinvolta in un sistema di coercizione e minacce che le ha impedito di allontanarsi. Thesocialpost.it - Omicidio Molè, chi è la donna che ha fatto incastrare i killer: “Mi hanno violentata e minacciata” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Svolta nel caso dell’di Cristianoe della gambizzazione del suo amico Massimiliano Pacchiarotti grazie alla testimonianza di una, vittima delle stesse persone che ha contribuito a far arrestare. I tre accusati – Manuel Severa, Marco Casamatta e Simone Di Matteo – sono individui ben noti nei quartieri romani di Trullo e Corviale, facenti parte di un gruppo criminale che utilizza violenza e intimidazioni per controllare le proprie attività.Leggi anche:di Cristianoa Roma, arrestato il presunto: fermato in un ristorante, casa piena di armi Laha raccontato di essersi inizialmente avvicinata a Severa per risolvere un problema legato a una somma di denaro che le era dovuta. Da quel momento, si è ritrovata coinvolta in un sistema di coercizione e minacce che le ha impedito di allontanarsi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio Cristiano Molè - presunti killer incastrati da una donna : “Mi hanno violentata e minacciata” - La donna è un'ex componente della banda, che non riusciva a uscirne. Dopo aver subito una violenza sessuale ed essere stata minacciata di morte, ha deciso di collaborare con la Polizia.Continua a leggere (Fanpage.it)

Stalking a una donna via social? Presunti atti persecutori riqualificati in molestie per l’ex sindaco - LECCE – Presunti atti persecutori riqualificati in molestie. “Non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta oblazione”, è quanto ha stabilito in giornata il giudice del Tribunale di Lecce, Fabrizio Malagnino, chiamato ad ... (Lecceprima.it)

Molesta donna e bimba di 3 anni per strada. Salvato dal linciaggio dall’arrivo della Polizia - Un uomo di 32 anni di origine pakistana, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti penali, ha molestato una donna e la sua bambina di tre anni, scatenando l’ira dei passanti che sono intervenuti per difenderle. L’aggressore ha rischiato ... (Thesocialpost.it)

Terrore in strada : donna e figlia di 3 anni molestate - i passanti cercano di linciare l’uomo - Un uomo pakistano di 32 anni, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti penali, ha molestato una donna e la sua bambina di tre anni, scatenando l’ira di un folto gruppo passanti che sono intervenuti per difenderle. Sul posto, per evitare ... (Caffeinamagazine.it)