Nicolò, tiktoker suicida a 21 anni. In un video diceva: «Non ce la faccio più». Ma nessuno gli ha creduto: «Non fare la vittima» (Di venerdì 25 ottobre 2024) «Questo sarà un video un po? triste, ma io non ce la faccio più a reggere questa maschera. Devo ammettere di essere una persona sola, che in questo momento sta soffrendo Ilmattino.it - Nicolò, tiktoker suicida a 21 anni. In un video diceva: «Non ce la faccio più». Ma nessuno gli ha creduto: «Non fare la vittima» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) «Questo sarà unun po? triste, ma io non ce lapiù a reggere questa maschera. Devo ammettere di essere una persona sola, che in questo momento sta soffrendo

Nicolò - tiktoker suicida a 21 anni. In un video diceva : «Non ce la faccio più». Ma nessuno gli ha creduto : «Non fare la vittima» - «Questo sarà un video un po? triste, ma io non ce la faccio più a reggere questa maschera. Devo ammettere di essere una persona sola, che in questo momento sta soffrendo...

