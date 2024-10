Spazionapoli.it - Napoli-Lecce, vietate distrazioni: la decisione di Conte

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Non sono ammessein vista die Antoniolo sa: l’ultimadel mister a poche ore dalla sfida di Serie A Qualcuno potrebbe distrarsi o prendere sotto gamba la partita con il, per via dell’impegno successivo con il Milan nel turno infrasettimanale. E Antonionon ha alcuna intenzione di perdere di vista l’obiettivo: macinare punti e staccarsi un altro po’ da Inter e Juventus, che si affronteranno al derby d’Italia proprio questo weekend. Ilha bisogno di dare continuità alle sue vittorie. Servirà un atteggiamento differente da quello visto ad Empoli, che ha lasciato perplessi tifosi ma anche staff tecnico. Si è visto ben poco di quanto è stato preparato in allenamento. Contro ildi Luca Gotti, reduce dal pesante 0-6 contro la Fiorentina, non sono permessi passi falsi. E così, il mister manda tutti in ritiro.