Milano, gli rubano il cellulare: sale sulla facciata della stazione centrale per protesta (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un uomo si è arrampicato sulla facciata della stazione centrale di Milano, intorno alle 18.20 di oggi. Il cittadino, di nazionalità romena, è salito per 20 metri di altezza sfruttando le impalcature presenti per i lavori di restauro. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. Dopo un’ora e mezzo di trattative gli uomini della Polfer riescono a convincerlo e a riportarlo a terra, sano e salvo. Secondo quanto riporta il Giorno l’uomo sarebbe salito sulla facciata in segno di protesta perché poco prima qualcuno gli aveva sottratto il cellulare, rubandolo. (foto ANSA/BIANCA MARIA MANFREDI) L'articolo Milano, gli rubano il cellulare: sale sulla facciata della stazione centrale per protesta proviene da Open. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un uomo si è arrampicatodi, intorno alle 18.20 di oggi. Il cittadino, di nazionalità romena, è salito per 20 metri di altezza sfruttando le impalcature presenti per i lavori di restauro. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. Dopo un’ora e mezzo di trattative gli uominiPolfer riescono a convincerlo e a riportarlo a terra, sano e salvo. Secondo quanto riporta il Giorno l’uomo sarebbe salitoin segno diperché poco prima qualcuno gli aveva sottratto il, rubandolo. (foto ANSA/BIANCA MARIA MANFREDI) L'articolo, gliilperproviene da Open.

