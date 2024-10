.com - Matteo Romano pubblica l’EP d’esordio Finta nostalgia

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Esce oggi il primo EP di, disponibile su tutte le piattaforme digitali Esce oggi il primo EP di, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Anticipato poche settimane fa dal singolo Tornado, è la realizzazione del percorso musicale e di crescita cheha sperimentato negli ultimi anni, dai braniche lo hanno introdotto sulla scena, fino ai singoli che lo hanno presentato a un pubblico più ampio. Composto da 9 tracce, tra inediti da scoprire e canzoni già note e amate dai fan, l’album racchiude l’anima di un giovane cantautore che giorno per giorno conosce sempre più se stesso e ciò che lo circonda, tra forti emozioni e relazioni con le persone che, in positivo o in negativo, innegabilmente lasciano il segno.