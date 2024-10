Massacro in campo profughi a nord Gaza, 150 tra morti e feriti (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Protezione civile di Gaza afferma che l'esercito israeliano ha compiuto nelle ultime ore un "Massacro di massa" radendo al suolo almeno 10 edifici residenziali nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia, Lo riporta l'emittente araba Al Jazeera. Citando fonti locali, l'agenzia di stampa palestinese Wafa parla da parte sua di circa 150 tra morti e feriti. Quotidiano.net - Massacro in campo profughi a nord Gaza, 150 tra morti e feriti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Protezione civile diafferma che l'esercito israeliano ha compiuto nelle ultime ore un "di massa" radendo al suolo almeno 10 edifici residenziali neldi Jabalia, neldella Striscia, Lo riporta l'emittente araba Al Jazeera. Citando fonti locali, l'agenzia di stampa palestinese Wafa parla da parte sua di circa 150 tra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

La protezione civile di Gaza : “Strage nel campo profughi di Jabalia : 150 morti” - media libanesi : “Tre giornalisti uccisi” - Sale a 28 il bilancio dei morti in seguito a un raid israeliano che ha colpito stamane una casa vicino Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa secondo cui i caccia israeliani hanno bombardato la ... (Ilfattoquotidiano.it)

Gaza - raid aerei Idf sul campo profughi Jabalia - 150 tra morti e feriti - protezione civile : "Massacro di massa" - VIDEO - Un vero e proprio "massacro di massa" con 150 tra morti e feriti e 11 case distrutte. Ci sono ovviamente anche donne e bambini tra le vittime Raid aerei israeliani hanno preso di mira a Gaza il campo profughi di Jabalia. Un vero e proprio ... (Ilgiornaleditalia.it)

"Strage nel campo profughi a Jabalia : 150 fra morti e feriti" - La Protezione civile di Gaza afferma che l'esercito israeliano ha compiuto nelle ultime ore "un massacro di massa" radendo al suolo almeno dieci edifici residenziali nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Lo riporta ... (Today.it)

Il campo profughi "pugliese" in Albania : 6 milioni di euro - 30 operai e tempi record - Riguardo a ciò che sta accadendo tra Albania e Italia non si esprime ma si augura che tutto volga per il meglio. Dalla sua, si limita a riferire di aver sicuramente segnato un record, insieme... (Quotidianodipuglia.it)