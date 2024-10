Anteprima24.it - Maria Giovanna Pagliarulo confermata presidente provinciale Acli Benevento

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl primo Consigliodelledi, riunitosi giovedì 24 ottobre facendo seguito al XXV Congressosvoltosi in quel di Pietrelcina, ha confermato alla presidenzaper i prossimi quattro anni. “Ringrazio ogni singolo componente della famigliaper la rinnovata fiducia: qui mi sento a casa” le parole dellasubito dopo la riconferma.ha raccolto il testimone due anni or sono deldimissionario Danilo Parente: “Sono contenta e orgogliosa di far parte di questa famiglia. In questi due anni abbiamo camminato lungo il solco tracciato dal past president, che ringrazio per il grande lavoro svolto. Così come ritengo doveroso e indispensabile ringraziare il nostroregionale Filiberto Parente per l’immancabile supporto a ogni iniziativa da noi promossa.