“Manovra nel segno dell’austerity. Più severa di quanto lo chieda l’Ue”. Parla l’economista Brancaccio (Di venerdì 25 ottobre 2024) Emiliano Brancaccio, professore di Politica economica presso l’Università degli studi del Sannio, come giudica questa terza legge di Bilancio del governo Meloni? Si va verso l’espansione o verso la stretta di bilancio? “Il nuovo Regolamento UE e la Commissione europea pretendono un sostanziale ritorno alla politica di austerity. Anziché cercare vie per attenuare questa svolta, il governo italiano l’ha accentuata. La stretta di bilancio è anche più impetuosa di quanto fosse stato chiesto dalle istituzioni europee”. Alcuni commentatori sostengono che questa dose aggiuntiva di “disciplina fiscale” sta contribuendo a ridurre lo spread sui tassi d’interesse, il che dovrebbe migliorare i conti pubblici. “E’ la fiaba della cosiddetta ‘austerità espansiva’, che è stata più volte smentita dai fatti. Lanotiziagiornale.it - “Manovra nel segno dell’austerity. Più severa di quanto lo chieda l’Ue”. Parla l’economista Brancaccio Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Emiliano, professore di Politica economica presso l’Università degli studi del Sannio, come giudica questa terza legge di Bilancio del governo Meloni? Si va verso l’espansione o verso la stretta di bilancio? “Il nuovo Regolamento UE e la Commissione europea pretendono un sostanziale ritorno alla politica di austerity. Anziché cercare vie per attenuare questa svolta, il governo italiano l’ha accentuata. La stretta di bilancio è anche più impetuosa difosse stato chiesto dalle istituzioni europee”. Alcuni commentatori sostengono che questa dose aggiuntiva di “disciplina fiscale” sta contribuendo a ridurre lo spread sui tassi d’interesse, il che dovrebbe migliorare i conti pubblici. “E’ la fiaba della cosiddetta ‘austerità espansiva’, che è stata più volte smentita dai fatti.

