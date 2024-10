Mancini torna subito in panchina: l’indiscrezione è clamorosa (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 25 Ottobre 2024 23:39 di Roberto Naccarella Nemmeno il tempo di lasciare il posto da CT dell’Arabia Saudita che Roberto Mancini potrebbe già sedersi su un’altra panchina: cosa trapela. Nei giorni scorsi Roberto Mancini ha ufficialmente concluso la sua avventura come Commissario Tecnico dell’Arabia Saudita. Un’esperienza, quella dell’ex CT della Nazionale azzurra, durata soltanto 14 mesi: la Federazione saudita ha deciso di sollevarlo dall’incarico dopo le ultime prestazioni deludenti sia in termini di risultati che di gioco. Fatale il pareggio casalingo contro il Bahrein (0-0) che ha messo a rischio la qualificazione dei ‘Verdi’ ai Mondiali 2026. Ma quale sarà adesso il futuro di Roberto Mancini? Il figlio Andrea ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio-TV Serie A spiegando che probabilmente ora suo papà si prenderà un periodo di vacanza. Rompipallone.it - Mancini torna subito in panchina: l’indiscrezione è clamorosa Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 25 Ottobre 2024 23:39 di Roberto Naccarella Nemmeno il tempo di lasciare il posto da CT dell’Arabia Saudita che Robertopotrebbe già sedersi su un’altra: cosa trapela. Nei giorni scorsi Robertoha ufficialmente concluso la sua avventura come Commissario Tecnico dell’Arabia Saudita. Un’esperienza, quella dell’ex CT della Nazionale azzurra, durata soltanto 14 mesi: la Federazione saudita ha deciso di sollevarlo dall’incarico dopo le ultime prestazioni deludenti sia in termini di risultati che di gioco. Fatale il pareggio casalingo contro il Bahrein (0-0) che ha messo a rischio la qualificazione dei ‘Verdi’ ai Mondiali 2026. Ma quale sarà adesso il futuro di Roberto? Il figlio Andrea ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio-TV Serie A spiegando che probabilmente ora suo papà si prenderà un periodo di vacanza.

