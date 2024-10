M5S, Conte: “Non rispondo a Grillo, impegno su processo costituente” (Di venerdì 25 ottobre 2024) All’interno del Movimento 5 Stelle è scontro aperto tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Il leader del partito è tornato sull’argomento durante un punto stampa a La Spezia, dove si trova in visita all’ospedale civile di Sant’Andrea. “Grillo? Io non rispondo nulla, abbiamo detto che stiamo facendo un processo costituente e quindi quando parliamo del Movimento cinque stelle parliamo del processo costituente e di tutte le tantissime proposte“, ha detto Conte. “Ce ne sono di molto importanti – ha aggiunto – anche in materia di sanità. Le proposte sono tutte in direzione del rafforzamento della sanità pubblica”. Lapresse.it - M5S, Conte: “Non rispondo a Grillo, impegno su processo costituente” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) All’interno del Movimento 5 Stelle è scontro aperto tra Giuseppee Beppe. Il leader del partito è tornato sull’argomento durante un punto stampa a La Spezia, dove si trova in visita all’ospedale civile di Sant’Andrea. “? Io nonnulla, abbiamo detto che stiamo facendo une quindi quando parliamo del Movimento cinque stelle parliamo dele di tutte le tantissime proposte“, ha detto. “Ce ne sono di molto importanti – ha aggiunto – anche in materia di sanità. Le proposte sono tutte in direzione del rafforzamento della sanità pubblica”.

