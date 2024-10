LIVE Berrettini-Khachanov 0-1, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: il russo tiene il 1° game di servizio del match (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV 40-40 PRIMA VINCENTE! 30-40 Passante solido di dritto di Khachanov, prima palla break del match per il russo! 30-30 Riga con l’inside in di Berrettini! Che rischio! 15-30 Prima prima vincente del match! 0-30 Sbaglia la direzione del dritto a botta sicura Berrettini, lo infila di rovescio comodamente Khachanov. 0-15 Pigro sul rovescio dopo il servizio l’azzurro. 0-1 Si era riavvicinato dopo la difesa in slice Matteo, salvo poi sbagliare il dritto in cross. tiene la battuta Khachanov nel 1° game. A-40 servizio e solido dritto Khachanov. 40-40 Favoloso dritto dal centro del romano, prende in mano lo scambio e appoggia a rete! 40-30 Profondo stavolta il dritto dopo il servizio del russo. Arriva in ritardo di rovescio Berrettini. 30-30 Altro rovescio fuori di Khachanov. Dal centro. Oasport.it - LIVE Berrettini-Khachanov 0-1, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: il russo tiene il 1° game di servizio del match Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-ZVEREV 40-40 PRIMA VINCENTE! 30-40 Passante solido di dritto di, prima palla break delper il! 30-30 Riga con l’inside in di! Che rischio! 15-30 Prima prima vincente del! 0-30 Sbaglia la direzione del dritto a botta sicura, lo infila di rovescio comodamente. 0-15 Pigro sul rovescio dopo ill’azzurro. 0-1 Si era riavvicinato dopo la difesa in slice Matteo, salvo poi sbagliare il dritto in cross.la battutanel 1°. A-40e solido dritto. 40-40 Favoloso dritto dal centro del romano, prende in mano lo scambio e appoggia a rete! 40-30 Profondo stavolta il dritto dopo ildel. Arriva in ritardo di rovescio. 30-30 Altro rovescio fuori di. Dal centro.

LIVE Italia-Malta 1-0 - amichevole calcio femminile in DIRETTA : ci provano Bonfantini e Severini - spreca Giacinti a porta vuota 70? Botta dai 30 metri su punizione di Glionna che centra la porta ma trova, ovviamente, i guantoni di Ebejer. 68? In attesa di verificare le condizioni dell'attaccante della Viola, Italia momentaneamente ...

LIVE Berrettini-Khachanov - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : iniziato il match! 30-0 Ace (2°). 15-0 Ace (1°). Karen Khachanov al servizio! 19:32 Russo che viene dal titolo di Almaty, vinto in finale su Diallo. Quest'ultimo gli ha ridato la fiducia ...

LIVE Italia-Malta 1-0 - amichevole calcio femminile in DIRETTA : azzurre di nuovo pericolose - ci provano Bonfantini e Severini 61? Doppio cambio per Soncin: esce Girelli ed entra Valentina Giacinti. Dentro Schatzer e fuori Greggi. 59? Intervento scomposto di Ebejer che atterra Bonfantini ma l'arbitro dice che non c'è fallo. 58? ...

LIVE Musetti-Zverev 2-6 7-6 6-4 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : rimonta regale del toscano - numero 3 del mondo KO 19:21 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Zverev. Grazie per aver seguito l'evento in nostra ...