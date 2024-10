L’ex capo degli 007: "Regeni non era una spia" (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Giulio Regeni non era un agente dei servizi segreti italiani. Nella struttura non lo conosceva nessuno e su mandato ho sondato anche i servizi inglesi, l’MI6: chiesi se era una loro risorsa e mi dissero che non lo era, io penso sia vero". A dirlo L’ex direttore dell’Aise, Alberto Manenti, sentito come testimone nel processo davanti alla prima Corte di Assise di Roma che vede imputati quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell’omicidio del ricercatore friulano avvenuto in Egitto nel 2016. Quotidiano.net - L’ex capo degli 007: "Regeni non era una spia" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Giulionon era un agente dei servizi segreti italiani. Nella struttura non lo conosceva nessuno e su mandato ho sondato anche i servizi inglesi, l’MI6: chiesi se era una loro risorsa e mi dissero che non lo era, io penso sia vero". A dirlodirettore dell’Aise, Alberto Manenti, sentito come testimone nel processo davanti alla prima Corte di Assise di Roma che vede imputati quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell’omicidio del ricercatore friulano avvenuto in Egitto nel 2016.

