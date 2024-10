Sport.quotidiano.net - L’assalto dello Spezia si ferma sul palo: regge il muro del Bari, al Picco è pareggio

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La, 25 ottobre 2024 – Da qualche parte era scritto che una delle migliori prestazioni, non sarebbe bastata per agganciare il Pisa in testa alla classifica. Magari in quella stessa parte di cielo dove è adesso Michelangelo, ventenne tifoso aquilotto – scomparso dopo il tragico incidente della notte scorsa a Bottagna – ricordato dai tifosi della Curva Piscina, insieme a Luca, gravissimo in ospedale dopo lo stesso drammatico episodio. Calcio e vita. I conti, almeno nello sport, si fanno presto. Il possesso palla spezzino del 60 per cento che recitano le statistiche, non è veritiero. Il, quel 40 per cento, l’ha collezionato, almeno per il 50 per cento, nella propria metà del campo.