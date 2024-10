Gaeta.it - La nuova guida di Identity Style: Francesca Lovatelli alla direzione della testata

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Easywork Italia S.r.l.,ta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca Pasquero, ha recentemente annunciato un importante cambio di leadership per lagiornalistica. Larivista sarà ora affidata a, una figura autorevole e rispettata nell’ambito editoriale italiano, nota per la sua esperienza e professionalità . Questa decisione è stata presa in un momento cruciale per il mercato editoriale, confermando la volontà di Easywork Italia di evolversi e rispondere attivamente alle sfide del settore, mantenendo alti gli standard e rinnovando la propria linea editoriale.