Gaeta.it - La Marina Militare Italiana verso il futuro: progetto innovativo per i droni da combattimento

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildellasi prefigura ricco di innovazioni tecnologiche, grazie all’avvio di un ambiziosointitolato “Sciamano Drone Carrier”. Questo studio preliminare mira a trasformare radicalmente le operazioni navali, permettendo il trasporto e l’utilizzo diavanzati per missioni di intelligence e sorveglianza. Con la scadenza programmata per il 2040, l’iniziativa potrebbe stabilire un sistema altamente integrato, creando una vera e propria “rete di reti” per la gestione dei veicoli senza pilota. Il tutto sarà approfondito nel corso del prossimo “Sea Drone Tech Summit 2024”, evento di riferimento per il settore della robotica