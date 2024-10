Inter-Juventus, UFFICIALE: Inzaghi ne perde un altro, è emergenza (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un Inter-Juventus da vivere in emergenza per Simone Inzaghi, arriva una nuova tegola UFFICIALE per la squadra nerazzurra: la nota sull’infortunio Mancano due giorni a Inter-Juventus, uno degli appuntamenti principali non solo della prossima giornata di campionato, ma dell’Intera stagione calcistica. Il derby d’Italia è sempre carico di aspettative e tensioni. Ma per entrambi gli allenatori, ci saranno più problemi del previsto da gestire. Inter-Juventus, UFFICIALE: Inzaghi ne perde un altro, è emergenza – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Sia i nerazzurri che i bianconeri si troveranno di fronte a qualche assenza di troppo in formazione. Se Atene piange, Sparta non ride. Calciomercato.it - Inter-Juventus, UFFICIALE: Inzaghi ne perde un altro, è emergenza Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Unda vivere inper Simone, arriva una nuova tegolaper la squadra nerazzurra: la nota sull’infortunio Mancano due giorni a, uno degli appuntamenti principali non solo della prossima giornata di campionato, ma dell’a stagione calcistica. Il derby d’Italia è sempre carico di aspettative e tensioni. Ma per entrambi gli allenatori, ci saranno più problemi del previsto da gestire.neun, è– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Sia i nerazzurri che i bianconeri si troveranno di fronte a qualche assenza di troppo in formazione. Se Atene piange, Sparta non ride.

