Ilgiorno.it - Incidente a Cantù, cinque ragazzi si schiantano in auto: uno è morto, gli altri sono gravissimi

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un ragazzo èquattrorimasti feriti in un gravissimoavvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a Carugo, comune alle portein provincia di Como. I giovani, di età compresa tra 17 e 21 anni, erano tutti a bordo della stessamobile. Lo schianto ha avuto luogo poco prima di mezzanotte lungo la strada provinciale Arosio-Canzo e non ha coinvoltomezzi. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo alla guida ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada. Sul postointervenute quattro ambulanze e un’medica. All’arrivo dei soccorritori, uno dei giovani era già deceduto, probabilmentesul colpo. Degliquattro,due erano in condizioni gravissime e attualmentericoverati in prognosi riservata, mentre gli ultimi duegravi ma non sembrano essere in pericolo di vita.