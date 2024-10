Liberoquotidiano.it - Il ghigno con cui Bersani "sotterra" Elly Schlein: l'inquadratura che spiega tutto

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Quel che conta, a volte, è la faccia. Guardate gli occhi, la bocca: Pier Luigi, da Floris, è un uomo in grossa difficoltà. Ospite a DiMartedì, su La7, l'ex smacchiatore di giaguari se la vede con Giuseppe Conte versione tigre in gabbia e non si capisce se abbia il compito di ammansire la fiera, donarla e ricondurla tra le braccia di. De così fosse, missione fallita. Perché basta nominare Matteo Renzi e sia lui sia il capo politico del Movimento 5 Stelle perdono qualsiasi freno inibitore. «Voi siete d'accordo quando si critica la Meloni, ma non riuscite a proporre un'alternativa», li incalza il padrone di casa. «Se qualcuno pensa che il campo progressista possa identificarsi solo con il Pd, allora noi non siamo disponibili a rifluire sotto la sua ala, quindi abbiamo bisogno di un'agibilità politica che ci venga riconosciuta», attacca l'avvocato.