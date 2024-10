Il digitale può aiutare lo sviluppo sostenibile (Di venerdì 25 ottobre 2024) Razzante* Le tecnologie possono dare un contributo preziosissimo all’ottimizzazione delle risorse, sia dal punto di vista ambientale che socio-economico, alimentando così il filone virtuoso dello sviluppo sostenibile. Sostenibilità significa uso responsabile delle risorse per generare crescita, occupazione, equità sociale e protezione dell’ambiente. Gli strumenti della Rete sono chiamati a potenziare questi obiettivi, a patto che vengano usati con accuratezza, secondo i sani principi della cultura digitale e nel segno di un corretto rapporto tra uomo e tecnologie. Questo il leitmotiv della seconda edizione del Premio Nazionale Comunicazione Costruttiva 2024 promosso dalla Fondazione Solido, quest’anno dedicato proprio alla corretta ed efficace comunicazione della sostenibilità. Ilgiorno.it - Il digitale può aiutare lo sviluppo sostenibile Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Razzante* Le tecnologie possono dare un contributo preziosissimo all’ottimizzazione delle risorse, sia dal punto di vista ambientale che socio-economico, alimentando così il filone virtuoso dello. Sostenibilità significa uso responsabile delle risorse per generare crescita, occupazione, equità sociale e protezione dell’ambiente. Gli strumenti della Rete sono chiamati a potenziare questi obiettivi, a patto che vengano usati con accuratezza, secondo i sani principi della culturae nel segno di un corretto rapporto tra uomo e tecnologie. Questo il leitmotiv della seconda edizione del Premio Nazionale Comunicazione Costruttiva 2024 promosso dalla Fondazione Solido, quest’anno dedicato proprio alla corretta ed efficace comunicazione della sostenibilità.

