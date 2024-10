.com - Hey Joe, recensione RoFF19: James Franco è un padre in cerca del figlio in un film un po’ frenato

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dalla Festa del Cinema di Roma la nostradi Hey Joe, il nuovodi Claudio Giovannesi cone Francesco Di Napoli: una storia (forse) vera raccontata con una certa sensibilità e un bel tocco, ma un po’ troppo frenata e dalla posta in gioco incerta A 5 anni da La paranza dei bambini Claudio Giovannesi torna a Napoli con Hey Joe, recuperando solo in parte il filo della pellicola precedente con una storia che richiama assieme padri e figli lontani e sconosciuti, mettendoli di fronte all’insensatezza della Guerra e alle proprie responsabilità.e Francesco Di Napoli sono i protagonisti di unche alterna dei momenti di grande sensibilità e lirismo a soluzioni narrative troppo frenate in cui la posta in gioco rimane sempre un po’ incerta, fino ad un finale che rinuncia all’ambiguità perre la redenzione.