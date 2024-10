Donnapop.it - Harry e Meghan Markle sono vicini al divorzio: il matrimonio è in crisi totale, sono sempre più distanti

(Di venerdì 25 ottobre 2024)potrebbero essere pronti a dirsi addio, ma per quale motivo? Secondo il Mirror, che riporta le indiscrezioni del Montecito Journal – il Principe e la sua consorte starebbero attraversando da tempo una bruttadi coppia Qualcuno parla addirittura di: “È da tanto che la coppia non si mostra insieme in pubblico”. In effetti, i due coniugi ed ex Duchi del Sussex da tempo non si fanno più vedere pubblicamente e di recente solamenteè stato visto a Londra per un evento benefico che sostiene da tempo. Anche in quell’occasione, come sappiamo, il secondogenito di Re Carlo era nella sua terra natale da solo e non ha nemmeno potuto incontrare suo padre, tenuto alla larga da lui dalla Regina consorte Camilla Parker Bowles.