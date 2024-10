Gratta e vinci, dimentica tutto: smemorati ma ricchi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gratta e vinci, a volte basta un nonnulla per innescare un’incredibile serie di azioni potenzialmente in grado di cambiarci la vita. Non c’è ricetta al mondo che permetta di ottenere un elisir di lunga fortuna. Magari, esistesse. La verità è che la fortuna fa tutto a caso e che è il risultato di un mix assolutamente casuale, appunto, di elementi. Quando i pianeti si allineano in una certa maniera, ecco che lei, all’improvviso, si palesa, pronta a cambiare la vita di qualcuno che, magari, è stato sulle sue tracce per molti e molti anni. Ha comprato un Gratta e vinci grazie a una piccola dimenticanza (Instagram) – Ilveggente.itC’è una storia, a tal proposito, che sembra cascare decisamente a fagiolo. Il protagonista è un giocatore, come tanti altri ce ne sono nel mondo, che vive al di là dell’Oceano, nello Stato del Missouri. Ilveggente.it - Gratta e vinci, dimentica tutto: smemorati ma ricchi Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), a volte basta un nonnulla per innescare un’incredibile serie di azioni potenzialmente in grado di cambiarci la vita. Non c’è ricetta al mondo che permetta di ottenere un elisir di lunga fortuna. Magari, esistesse. La verità è che la fortuna faa caso e che è il risultato di un mix assolutamente casuale, appunto, di elementi. Quando i pianeti si allineano in una certa maniera, ecco che lei, all’improvviso, si palesa, pronta a cambiare la vita di qualcuno che, magari, è stato sulle sue tracce per molti e molti anni. Ha comprato ungrazie a una piccolanza (Instagram) – Ilveggente.itC’è una storia, a tal proposito, che sembra cascare decisamente a fagiolo. Il protagonista è un giocatore, come tanti altri ce ne sono nel mondo, che vive al di là dell’Oceano, nello Stato del Missouri.

