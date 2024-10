Davidemaggio.it - Giancarlo Magalli e Adriana Volpe insieme a Verissimo

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) © US RaiSta per succedere. Dopo burrascose edizioni de I Fatti Vostri, dichiarazioni velenose sui social e in tv sfociate in due processi e tre sentenze,saranno di nuovo fianco a fianco. I due ex litiganti si ritroveranno, per la prima volta in tv dopo la querelle in tribunale, nello studio di. L’attesa ospitata è prevista nella puntata di domenica 27 ottobre. Sarà dunque Silvia Toffanin a sancire la pace tra i due. Di seguito gli ospiti del weekend diDavide Maggio.