Georgina Rodriguez, ricoverata in ospedale per una polmonite: cosa è successo (Di venerdì 25 ottobre 2024) La modella argentina ha raccontato sui social di aver trascorso gli ultimi quattro giorni ricoverata in ospedale Georgina Rodriguez è stata ricoverata in ospedale a causa di una polmonite. Lo ha raccontato la stessa fidanzata di Cristiano Ronaldo attraverso i suoi canali social: "Finalmente sono tornata a casa", ha scritto a corredo di uno scatto Sbircialanotizia.it - Georgina Rodriguez, ricoverata in ospedale per una polmonite: cosa è successo Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La modella argentina ha raccontato sui social di aver trascorso gli ultimi quattro giorniinè stataina causa di una. Lo ha raccontato la stessa fidanzata di Cristiano Ronaldo attraverso i suoi canali social: "Finalmente sono tornata a casa", ha scritto a corredo di uno scatto

