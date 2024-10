Garzeno 17enne confessa l’omicidio | Ho ucciso Candido Montini Il movente del delitto

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “È vero, hoio”. E’ la confessione delaccusato deldi. Confermato, quindi, lo stato di fermo ed è stato rinchiuso in carcere. A raccontare i dettagli della vicenda è il Corriere della Sera. Il minorenne ha ammesso di avere rapinato econ una ventina di coltellate il 76enne all’interno della sua casa a Catasco di, piccola frazione montana nell’Altolago di Como, dove lo raggiunto e aggredito. Adesso deve rispondere di omicidio volontario aggravato. “Il giovane, che nell’immediatezza del fermo si era avvalso della facoltà di non rispondere, ha ammesso la sua responsabilità in ordine ai reati di rapina e di omicidio ai danni di”, ha scritto in una nota Maria Carla Gatto, presidente del Tribunale per i minorenni di Milano.