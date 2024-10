Bubinoblog - FORMIGLI “INFAME”: LA RAI DELLA MELONI FA VERGOGNARE TUTTI GLI ITALIANI PERBENE

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Voi di Piazzapulita siete. Dite all’amicoche si guardasse un pochino nella coscienza, va”. Sono le parole rivolte dal direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, all’inviata di Piazzapulita all’uscitafesta del Tempo alla Gnam e riportate all’interno di un servizio mandato in onda nel corsopuntata di questa sera su La7. “Lascio ai telespettatori ma anche alla Rai di valutare se questi termini siano degni di un altissimo dirigente di una televisione pubblica pagata dai cittadini, compreso il sottoscritto”, ha commentato il conduttore Corradoin studio. “Io non ho il piacere di conoscere questo Corsini, ma lui mi insulta dandomi dell’senza che ci siamo mai incontrati, non ci siamo mai parlati nella nostra vita – ha aggiunto -. “Noi non lo abbiamo mai insultato.