Formia / "Per rabbia e per amore", Raffaele Sardo ripercorre "le impronte dei passi di don Peppe Diana" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Formia- Domenica, 27 ottobre, alle 16, presso la sala San Probo della parrocchia di Sant'Erasmo, a Castellone, Formia, l'associazione di promozione sociale "Insieme Immigrati in Italia" presenta l'incontro con l'autore Raffaele Sardo che presenterà il suo ultimo libro "Per rabbia e per amore. Le impronte dei passi di don Peppe Diana" (Giunti Editore,2023).

